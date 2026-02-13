Sinop’ta köprü üstünde fotoğraf çektirirken şiddetli fırtına sonrasında suya düşerek yaralanan 2 kişinin durumuna ilişkin Sinop Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, yaralıların 6 metre yükseklikten düştüğünü belirterek, başka bir hastaneye nakil olduklarını duyurdu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sonrasında Erfelek Çayı üzerinde yer alan asma yaya köprüsü bir anda yan yatmıştı.

Sinop Valiliği’nden asma köprü faciasına ilişkin açıklama: 6 metre yükseklikten düşmüşler

2 KİŞİ YARALANMIŞTI

Köprünün yan yattığı sırada, köprü üzerinde fotoğraf çektiren Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik dengesini kaybederek suya düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, sudan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Sinop Valiliği’nden asma köprü faciasına ilişkin açıklama: 6 metre yükseklikten düşmüşler

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sinop Valiliği, Erfelek ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Erfelek Merkez Mahallesi Kadir Bozkurt Bulvarı üzerinde bulunan tahta köprüde iki vatandaşın köprüden düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ulaştığı ifade edildi.

Sinop Valiliği’nden asma köprü faciasına ilişkin açıklama: 6 metre yükseklikten düşmüşler

6 METREDEN DÜŞMÜŞLER

Valilik açıklamasında ihbar sonrasında sağlık ve güvenlik ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edildiği belirtilerek yapılan ilk incelemelerde iki vatandaşın tahta köprü üzerinden karşıdan karşıya geçtikleri sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüklerinin tespit edildiği belirtildi.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Açıklamada, yaralıların Erfelek Şehit Doktor Mehmet Turan Yazlak Devlet Hastanesi’nden Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği de belirtildi. “Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası