Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eyüpspor’un mücadelesinin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanacak. 52 puanla zirvede yer alan Galatasaray, son haftalarda çıkış yakalayan Eyüpspor’u ağırlayacak. Maç öncesi hem yayın bilgileri hem de takımların son durumu merak konusu oldu.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, Süper Lig yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray ligde oynadığı 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son 9 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 25 gol atıp 8 gol yedi. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı.

Galatasaray-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri netleşti

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, dijital platform üzerinden de beIN Sports aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından canlı izlenebilecek. Karşılaşma beIN Sports 1 üzerinden şifreli olarak izleyicilere sunulacak.

Müsabaka İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Stadyumda oynanacak bu kritik mücadelede lider Galatasaray, iç sahadaki 29 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

