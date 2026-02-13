Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Lider Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor’u ağırlarken, karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncular merak konusu oldu.

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Ligde 21 haftada 52 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Eyüpspor karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un kadro tercihleri ve eksik oyuncular gündemin ilk sırasına yerleşti.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu bu maçta kart görmesi halinde 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay’ın durumları ise son antrenman sonrası netleşecek. Bu iki oyuncunun kadroda olup olmayacağı maç saatine doğru belli olacak. Öte yandan ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga ve Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyebilecek.

Galatasaray-Eyüpspor maçı kimler eksik, oynamıyor? Karşılaşmaya geri sayım başladı

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki mücadele 22. hafta kapsamında RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a mağlup olmuş, sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Bu süreçte 25 gol atan Galatasaray, 8 gol yedi. İç sahada ise 19 Mayıs 2024’ten bu yana lig mağlubiyeti yaşamıyor.

Galatasaray-Eyüpspor maçı kimler eksik, oynamıyor? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Eyüpspor ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. İki ekip Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR hakemi açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası