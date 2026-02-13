SPOR SERVİSİ
Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile ikas Eyüpspor arasında bu akşam RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belli oldu.
MHK, Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.
- Galatasaray-Eyüpspor maçı, 13 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
- Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olacak.
- VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
- AVAR olarak Mehmet Salih Mazlum atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), lider Galatasaray ile düşme potasından uzaklaşmak isteyen ikas Eyüpspor arasında 13 Şubat Cumaresi günü oynanacak maçın VAR ve AVAR'ını açıkladı.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı karşılaşmada; VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVA'da Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.
Aynı saatte başlyacak Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor müsabakasında ise VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel olacak.
