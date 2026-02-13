Daha önce Süper Lig'de Sivasspor, Gaziantep FK gibi kulüplerde forma giyen Max Gradel, ülkesi Fildişi Sahili'nde Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Süper Lig'de Sakaryaspor, Sivasspor ve Gaziantep FK forması giyen Max Gradel, geçtiğimiz yıl Amedspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

BAKAN YARDIMCISI OLDU

Ülkesi Fildişi Sahili'ne dönen Gradel'in Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcılığı görevine atandığı öğrenildi. Gradel daha önce de ülkesi adına turizm elçisi olarak çeşitli projelerde görev almıştı.

Ülkenin tanıtımına önem veren ve bu yönde çalışmalara katılan eski futbolcunun, yeni görevinde de Fildişi Sahili'nin turizm gelirlerini artırmayı hedefleyeceği belirtildi.

Süper Ligde bir dönem fırtına estirmişti! Ülkesinde bakan yardımcısı oldu

TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

2020–2023 yıllarında Sivasspor'da; 2023–2024'te Gaziantep FK.'da, 2024'te Sakaryaspor'da ve son olarak 2024–2025'te Amedspor'da forma giymişti.

Gradel özellikle Süper Lig'de Sivasspor forması giydiği dönemde attığı goller ve etkili oyunuyla hafızalara kazınmıştı.

