Kışın yavaş yavaş etkisini kaybettiği bu günlerde gözler cemre takvimine çevrildi. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin 2026 yılında hangi tarihlerde düşeceği merak ediliyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

Halk inanışına göre havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla düşen cemreler, doğanın uyanış sürecinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Şubat ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte “İlk cemre ne zaman düşecek?” sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında cemre tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor.

İLK CEMRE HAVAYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimine göre 2026 yılında ilk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceğine inanılıyor. Bu tarihler, geleneksel olarak kışın sert yüzünün yumuşamaya başladığı döneme işaret ediyor. Cemrenin “havaya düşmesi”, hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmaya başlaması anlamında yorumlanıyor.

Kasım günlerinin 105. günü olarak kabul edilen bu tarih, eski takvim hesaplamalarına dayanıyor. Anadolu’da yaygın inanışa göre ilk cemreyle birlikte soğukların etkisi azalır ancak cemreler arasındaki günlerde kısa süreli sıcaklık düşüşleri yaşanabiliyor. Bu nedenle halk arasında “cemre düştü ama hava yine soğudu” şeklinde ifadeler sıkça kullanılıyor.

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

CEMRE TOPRAĞA VE SUYA NE ZAMAN DÜŞER?

İkinci cemrenin 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor. Bu dönemle birlikte göl, dere ve deniz sularında ısınmanın başladığı kabul ediliyor. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar için bu tarih, doğadaki değişimin daha net hissedildiği bir zaman dilimi olarak görülüyor.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor. Artık yıllarda bu tarih 5 Mart’a denk gelebiliyor. Toprağın ısınması, tarımsal faaliyetlerin hızlanacağı dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Geleneksel anlayışta önce hava, sonra su, en son da toprak ısınıyor; böylece baharın kapısı aralanmış oluyor.

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

CEMRE DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup “kor” ya da “ateş” anlamına gelir. Geleneksel anlamda cemre, yukarıdan aşağıya doğru düşen bir ısı dalgası gibi tasvir ediliyor. Bu nedenle halk arasında havanın yukarıdan ısındığına dair sembolik bir anlatım söz konusu.

Bilimsel olarak bakıldığında ise atmosfer doğrudan Güneş ışınlarıyla değil, yeryüzünün ısınmasıyla ısınıyor. Güneş enerjisi önce toprağı ısıtıyor, ardından yüzeye yakın hava katmanları yukarı doğru ısınıyor.

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

Eski halk takviminde yıl ikiye ayrılıyor: 8 Kasım’da başlayan 180 günlük “Kasım Günleri” kışı, 6 Mayıs’ta başlayan 186 günlük “Hızır Günleri” ise yazı temsil ediyor. Cemreler, Kasım günlerinin sonlarına doğru gerçekleşerek Hızır günlerine geçişin işareti olarak kabul ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası