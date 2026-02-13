Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov, son antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, son antrenmanı saat 14.00'te Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

ZUBKOV İDMANDA YER ALMADI

Kritik mücadele öncesinde gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti.

61 saat'in haberine göre; Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almayan Ukraynalı oyuncunun, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BU SEZON ZUBKOV

Bordo-mavililerde bu sezon 23 karşılaşmada süre alan Ukraynalı oyuncu, 3 gol attı ve 8 kez asist yaptı.

