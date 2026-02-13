Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 2 eksik var
Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
EKSİKLER: BROWN VE ALVAREZ
Sakatlığını atlatan Levent Mercan, Trabzon kafilesine dahil edilirken; Archie Brown ile sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:
"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif."