Trabzonspor'da 2 eksik var: Fenerbahçe'ye karşı 833 günlük 'büyük' hasret
Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi yenerek, zirve yarışından kopmak istemiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, İstanbul'un 'üç büyük' temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
- Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde deplasmanda 3-2'lik skorla aldı.
- Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk galibiyet hedefleniyor.
- Trabzonspor, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
- Edin Visca ve Oleksandr Zubkov, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE'YE KARŞI SON GALİBİYET KASIM 2023'TE
Karadeniz ekibi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Trabzonspor, rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig maçında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.
FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE
Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un üç büyükleri önünde ilk galibiyet için mücadele verecek. Bordo-mavililer, eski futbolcusu döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
SAHASINDA YENİLGİSİ YOK
Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.
ONUACHU SAHADA, 2 EKSİK VAR
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca ve Oleksandr Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Stefan Savic'in de kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.