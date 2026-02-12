16 yaşındaki kız çocuğuna yönelik 'taciz' iddiası üzerine tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, görevden uzaklaştırıldı. Dede hakkındaki kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine soruşturma başlatılan ve iki kez ifade verdikten sonra tutuklanan Hasbi Dede, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hasbi Dede hakkındaki kararı "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" sözleri ile duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun belediyede çaycı olarak çalışan personelin kızı olduğu öğrenilmişti.

Türkiye Gazetesi’nden Berat Temiz’e konuşan T.T.’nin babası Ahmet T, çocuğunun üç gündür okula gitmediğini söyleyerek “Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız” demişti.

“ŞİKÂYET ETTİK VE SÜREÇ BAŞLADI”

Olayı kızlarının gece yarısı mesajlaşma bittikten sonra gelip kendisine anlatmasıyla öğrendiklerini söyleyen Ahmet T. “Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı” diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta “cinsel taciz” suçlamasıyla ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dede, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu öne süren Hasbi Dede, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

4 personel iddianın doğru olmadığını savunmuş, telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dede’nin hesabından atılan ve kendisinin yazdığı iddia edilen mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda Dede'nin, "Etkiliyorsun beni, sence sana niye yazdım? Ben sence nasıl bir erkeğim?" dediği, kız çocuğunun ise "Karınız var ayıp değil mi? Ben daha 16 yaşındayım ve sevgilim var" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

