Alman otomobil devi Mercedes-Benz, önümüzdeki iki yıl içinde otomotiv dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Markanın sızan resmi belgelerine göre, 2026 sonuna kadar 16 yeni model, 2027’de ise en az bir o kadar yeni araç yollara çıkacak.

Mercedes-Benz, elektrikli araçlara geçiş stratejisini yeniden kalibre ederken içten yanmalı motorlara olan bağlılığını sürdürüyor. Markanın yeni yol haritası, hem geleneksel motor tutkunlarını hem de teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak onlarca yeni modeli kapsıyor.

YENİLİK FIRTINASI BAŞLIYOR

Önümüzdeki üç ay içinde yedi yeni modelin lansmanını yapacak olan Mercedes, yıl sonuna kadar toplam 16 aracı görücüye çıkarmış olacak.

2026 ajandasında öne çıkan başlıklar şunlar:

Ocak ayında tanıtılan yeni S-Serisi’nin ardından, Maybach S-Serisi makyajlı versiyonuyla sahne alacak. Ayrıca GLS modelinin de yenilenmesi bekleniyor.

Gelmesi muhtemel bir başka model daha önce ipuçları verilen G-Serisi’nin merakla beklenen Cabriolet versiyonu veya V8 motorlu bir CLE modelinin AMG imzasıyla gelmesi muhtemel görünüyor.

Elektrikli tarafında ise amiral gemileri EQS ve EQS SUV modelleri kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçerek güncellenecek.

Ayrıca, C-Serisi sedanın makyajlanmış station wagon modeli bekleniyor. İlk tamamen elektrikli C-Serisi’nin de 2026 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Giriş seviyesinde, yeni nesil GLA'nın bu yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor ve tamamen elektrikli bir versiyon da eşlik edecek.

Mercedes’ten model taarruzu: 2026 sonuna kadar 16 yeni model gelecek

KÜÇÜK G 2027’DE GELEBİLİR

Mercedes, 2027 yılında ürün gamını daha ulaşılabilir ancak bir o kadar iddialı modellerle genişletecek. daha küçük bir G-Serisi ve A-Serisi'nin yerini alacak yeni bir giriş seviyesi modelini şimdiden doğruladı.

Mercedes G-Serisi

A-Serisi hatchback olarak geri dönmeyecek, bunun yerine minivan ve SUV'nin ilginç bir karışımı olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca geliştirme aşamasında olan özel bir AMG elektrikli SUV de önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.

DAHA GELENEKSEL TASARIMLAR

Mercedes-Benz, "EQ" modellerindeki aşırı aerodinamik ve yuvarlak hatlı tasarım dilinden (yumurta formundan) uzaklaşma kararı aldı. Gelecek modellerin, hem elektrikli hem de içten yanmalı versiyonlarda benzer, daha geleneksel ve karakteristik Mercedes hatlarını taşıyacağı belirtiliyor.

