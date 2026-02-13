Konyaspor'un Güney Koreli oyuncusu Jinho Jo, 96 yaşındaki İhsan Damdam'ı evinde ziyaret etti. Konya'da yaşayan Kore gazisine duyduğu minneti dile getiren ve 96 numaralı formayı hediye eden Jo, "Hissettiklerimi tarif etmek zor. Sadece ben değil her bir Koreli vatandaş bu duyguları taşıyordur. Verdikleri hizmet ve ülkemizde göstermiş oldukları mücadele için çok teşekkür ederim" dedi.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jinho Jo, kulüp yöneticileri ile İhsan Damdam'a (96) ziyarette bulundu. Damdam'ın kent merkezinde bulunan evinde duygusal ve keyifli anların yaşandığı ziyarette 23 yaşındaki futbolcu, Kore gazisine 96 numaralı forma hediye etti.

İhsan Damdam - Jinho Jo

"AĞLAYANLAR, YERE KAPANANLAR OLUYOR"

İhsan Damdam, Kore'de zor günler yaşadıklarını anlattı. Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getiren Damdam, "Kore'ye gezmeye gitmedik, savaşa gittik. Orada çok kötü günlerim geçti. Kuzey Kore'de yasak bölgeye girmişiz. İki tane kule, namlular çevrili... Sonra 3 aylık mütareke oldu, hâlâ devam ediyor. Kore gazisi bir ben kaldım. Koreliler ziyaretime geliyor, bazıları ağlıyor, 'Siz olmasaydınız biz olmazdık' diyorlar. Yere kapananlar oluyor. Koreliler çok zor günler geçirdi" dedi.

"Bunlar benim dostlarım" diyerek Jinho Jo'ya sarılan Kre gazisi, "Ziyaretten çok memnun ve mutlu oldum, torunum gibi. Konyaspor başarılı olsun, birinci olsun. Konya'da yan gelip de yatmak yok. Topları kaleye atacak. Konyaspor'un maçlarına giderdim, takip ederdim. Statta minder de satardık. Şimdi maçlarını izleyemiyorum. Jo'nun maçına gitmek isterim" şeklinde konuştu.

"HİSSETTİKLERİMİ TARİF ETMEK ZOR"

Jinho Jo, yeşil-beyazlı kulübün sosyal çalışmalarında yer almak istediğini belirtti. Kore gazisi İhsan Damdam'a yaptıkları ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Jo, "Sadece İhsan amca için değil ülkemiz için savaşa gelmiş tüm Türk gazilerimize teşekkür ederim. İnanılmaz bir duygu, hissettiklerimi tarif etmek zor. Sadece ben değil her bir Koreli vatandaş bu duyguları taşıyordur. Verdikleri hizmet ve ülkemizde göstermiş oldukları mücadele için çok teşekkür ederim. Kendisini maçıma da davet ettim. Tribünde izlemesinden mutluluk duyacağım" açıklamasını yaptı.

"GÜZEL BİR BİRLİKTELİK OLDU"

Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, fikstür yoğunluğu nedeniyle ziyaretin geciktiğini belirterek, "Jo, kentte yaşayan tek Kore gazisinden bahsettiğimizde çok heyecanlandı. İhsan amcamız Konya'da yaşayan tek gazimiz. Güzel bir birliktelik oldu. İhsan amcamızı maça davet ettik. İnşallah en yakın zamanda Jo'nun maçını statta izleyecek. Jo da kısa sürede taraftarımızın sevgisini kazandı. Bu anlamda önemli bir ziyaret oldu" sözlerini sarf etti.

