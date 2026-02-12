Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 12 Şubat 2026 tarihli bölümün puan durumu belli oldu. Evde kolay Arnavut böreği menüsüyle yarışan gelinlerden hangisinin çeyrek altını kazanarak günün birincisi olduğu araştırılıyordu. Bölümün sona ermesinin ardından 12 Şubat Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı.

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta, 12 Şubat Perşembe günü haftanın dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sunuculuğunu Aslı Hünel’in yaptığı yarışmada gelinler bu kez “Evde Kolay Arnavut Böreği” menüsü için mutfağa girdi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (12 ŞUBAT 2026)

12 Şubat 2026 tarihli bölümde gelinler, Arnavut böreği tarifini en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu. İzleyiciler özellikle haftalık toplam puan tablosunun nasıl şekilleneceğini ve Cuma günü kimin eleneceğini merak ediyor. Ayten -2 puan alırken günün birincisi Alime oldu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı! Puan durumu nasıl? (12 Şubat 2026)

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da puanlama, sunucu ve kayınvalidelerin verdiği puanlar üzerinden belirleniyor. Günlük puanlar haftalık toplamı etkiliyor ve hafta sonunda en yüksek puana ulaşan gelin 10 altın ödülünü kazanıyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor.

12 Şubat Perşembe günü puan durumu:

Alime: 20 puan

Gözde: 19 puan

Tuğba: 8 puan

Ayten: 3 puan

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı! Puan durumu nasıl? (12 Şubat 2026)

EVDE KOLAY ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Hamuru için:

6 su bardağı un

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı zeytinyağu

2 su bardağı ılık su

İç harcı için:

500 gram ıspanak yaprağı

2 yemek kaşığı yoğurt

100 gram lor peyniri

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Unu kaba alın, tuzu ekleyin ve ortasını açın. Sirke, zeytinyağı ve suyu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin ve bezelere ayırın. Bezeleri aralarını yağlayarak üst üste koyun, tepsi büyüklüğünde açıp yağlanmış tepsiye yerleştirin.

Ispanak, lor peyniri, tuz ve karabiberi karıştırıp hamurun üzerine yayın. Kalan bezeleri yine aralarını yağlayarak açın ve üstünü kapatın. Kenarları kapatıp üzerine tereyağı sürün. 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişirin, dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Haberle İlgili Daha Fazlası