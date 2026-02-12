A Milli Takımı Başantrönürü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko'da 3 sezon forma giydikten sonra sezon başında NBA takımlarından Phoenix Suns'a giden ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, X hesabından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu Nigel Hayes-Davis ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuaroLeague) geçtiğimiz sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması ile Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA'de Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.

Nigel Hayes-Davis

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon EuroLeague'de 27 maçta 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8'inci sırada yer alıyor.

Ergin Ataman

