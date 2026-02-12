Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı: Ergin Ataman'ın takımına transfer oldu
A Milli Takımı Başantrönürü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko'da 3 sezon forma giydikten sonra sezon başında NBA takımlarından Phoenix Suns'a giden ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Panathinaikos, 31 yaşındaki eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes-Davis'i kadrpsuna kattı.
- Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Hayes-Davis, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonu olmuş ve Dörtlü Final MVP'si seçilmişti.
- 31 yaşındaki ABD'li oyuncu, NBA'de Phoenix Suns formasıyla 27 maçta yer aldıktan sonra Panathinaikos'a katıldı.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, X hesabından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu Nigel Hayes-Davis ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuaroLeague) geçtiğimiz sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması ile Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA'de Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon EuroLeague'de 27 maçta 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8'inci sırada yer alıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Kawhi Leonard böyle istedi: Bitime 2 saniye kala galibiyeti getirdi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR