Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Yunanistan Basketbol Ligi’nde Aris’e uzatmada mağlup oldukları maçın ardından koçlar ve oyunculara yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Yunanistan Basketbol Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Aris’e uzatmada mağlup olarak zirve yarışında büyük yara alan Panathinaikos'ta kriz çıktı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris maçının ardından koçlar ve oyunculara yönelik çok sert bir Instagram paylaşımı yaptı.

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN!"

Koçlardan "istifa" etmelerini beklediğini söyleyen Giannakopoulos, "Koçlar, asistan koçlar, hepiniz. Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya geri döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz. Oyuncular da dahil! Oyuncular, koçlar, asistan koçlar. Hepiniz bizi rezil ettiniz. Atina’ya döner dönmez hepiniz istifa etmelisiniz. Hepinize yazıklar olsun! Hakemler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum, 40 milyonluk bir bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz. Basketbol oynamaya başlayın, nerede olduğunuzu anlayın. Bravo size!" diye konuştu.

