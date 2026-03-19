Saraçhane’deki izinsiz yürüyüşe müdahale! Taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltında
CHP’nin Saraçhane’de düzenlediği mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Bariyerleri tekmeleyip taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.
- Miting, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde düzenlendi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katıldı.
- Kalabalık arasındaki bir grup, polis bariyerini tekmeleyip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdi.
- Yüzleri maskeli ve ellerinde Türk bayrağı bulunan grup, uyarılara rağmen eylemi sürdürmek istedi.
- Olaylarda 35 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisince (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 99'uncusu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir grup taşkınlık çıkardı.
YÜZLERİNDE MASKE İLE POLİSE ZORLUK ÇIKARDILAR
Polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istedi. Polis, yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere taşkınlık çıkarmayı sürdürmeleri üzerine müdahale etti.
35 GÖZALTI VAR
Olaylarda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.