Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada duruşma salonunda yaşanan tartışmalar, CHP içinde rahatsızlığa neden oldu. Parti kurmayları, bu tür olayların davayı uzattığını ve sürece zarar verdiğini dile getirdi.

BERAT TEMİZ ANKARA - Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı İBB davasında altıncı duruşma geride kalırken mahkeme salonunda yaşananlar parti içerisinde de eleştirilmeye başlandı.

Son olarak dava dosyasında ismi birçok yerde geçen ve İmamoğlu’nun ‘emanetçisi’ olduğu iddia edilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer’in mahkeme başkanıyla yaşadığı tartışma sebebiyle duruşmanın başlamadan ertelenmesi tepkilerin artmasına yol açtı. CHP kurmayları, duruşma salonunda yaşanan olayların sadece tutuklu sanıklara zarar verdiğini ifade etti.

Kurmaylar, “Bizler arkadaşlarımızın aklanmasını beklerken bu tarz olayların yaşanması yargılamanın uzamasına yol açıyor. Duruşmanın uzaması desteği de etkiyi de azaltır” düşüncesini dile getirdi.

TARTIŞMA ÇIKARMAK KAYBETTİRİR

Duruşma salonunda mahkeme heyeti, savcı ve jandarmayla ikili tartışmalara girmenin insicamı bozduğunu söyleyen parti kurmayları, “Yer kavgası yapmak yerine savunmalara odaklanmak gerekiyor. Tartışma çıkarmak bizlere sadece vakit kaybettirir” dedi.

CHP’de milletvekillerinin büyük bir kısmının duruşmaları takip etmemek için Silivri’ye gitmemesi de yol haritasını değiştirdi. Parti kaynakları, duruşmaları artık hukukçu ağırlıklı bir heyetin takip edeceğini, Silivri’ye gitmeyen parti yöneticileri ve vekillerin ise saha çalışmalarına katılacağını belirtti.

