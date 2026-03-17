İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 23 Mart 2025'te tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanmıştı.

EV HAPSİ DE KALDIRILDI

23 Mart 2025'te tutuklanan Polat, sağlık sorunları nedeniyle sık sık cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı. Polat, 9 Nisan 2025'te ev hapsi kararı verilerek tahliye edilmişti. Polat hakkındaki ev hapsi kararı bugün kaldırıldı.

"SADAKA NİYETİNE VERDİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Mahir Polat’a ifadesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hakkında hazırlanan Mali Analiz Raporunda, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalaması bulunan ve Mali Analiz Raporunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan adli kaydı bulunan Sultan Kaya ve Oğuzhan İnce isimli şahıslar ile para transferleri sorulmuştu.

Polat, bu soruya "Oğuzhan İnce’yi sosyal medyadan Trabzonspor taraftarı olması sebebi ile tanımaktayım. Kendisi sosyal medyasından maddi yardım mesajları atması üzerine kendisine sadaka niyetine 100 lira gönderdim. Sultan Kaya ise yardım etmiş olduğum bir kişi olabilir" cevabını vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası