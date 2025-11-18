“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde, gelirlerinde olağanüstü artışlar yaşandığı iddia edilen bazı İBB yöneticisi ve iştirak şirketi çalışanlarının arasında Ekrem İmamoğlu’nun çantacısı olarak bilinen Vedat Şahin’nin de ismi geçiyor.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Tanık Gürkan Coşkun, Mart 2025’te verdiği ifadesinde, “Vedat Şahin isimli şahıs bizim sektörde en küçük malzemeye sahip olan sıradan bir şirketin sahibiydi. 2021 senesinden sonra bu şahıs da devasa bir zenginliğe ulaşmıştır.

Üç hafta önce kendisiyle Göktürk’te bir kafede karşılaştık. Ayaküstü muhabbet etme şansımız oldu. Bana ‘Bu işlerle niye uğraşıyorsunuz, bu kadar yatırım yapıyorsunuz; ben iki tane prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum.

Hatta şu anda 60 milyon TL Emrah Bağdatlı’dan alacağım var; inşallah kaçmaz, kaçacağına dair duyumlar aldım. İnşallah bu iş bize de sıçramaz. ‘Benim yaptığım işler küçük, bana bir şey olmaz’ dedi” sözlerini kullanıyor. Savcılık, Vedat Şahin’in, İBB’nin iştirak şirketleri Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden açılan ihalelere usulsüz yöntemlerle katılarak örgüte finans sağladığını belirledi. Şahin’in sahip olduğu reklam firmaları aracılığıyla ihaleleri ya kendisinin kazandığı ya da örgüt bağlantılı kişi ve şirketlerin kazanmasını sağladığı, bu süreçte sahte fatura yöntemiyle oluşturulan haksız geliri nakde çevirip örgüte aktardığı ifade edildi.

Şüphelinin örgüt yöneticileri Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’ya bağlı hareket ettiği ve hiyerarşik yapı içinde “üye” statüsünde bulunduğu kaydedildi. MASAK raporlarına göre, 2023 ve 2024 yıllarında Şahin’in hesaplarında önceki yıllara kıyasla olağanüstü artış görüldü. Raporda, 50 milyon TL’nin üzerinde para çıkışı ve 20-30 milyon TL aralığında para girişleri tespit edildiği ifade edildi. Yüzde 100 ortağı olduğu Vesa Events’in bilanço kalemlerinde belirgin artış görüldü; özellikle 2023 ve 2024 yıllarında mal ve hizmet alım-satım tutarları 30-40 milyon TL’nin üzerine çıktı.

GAMZE ERDOGAN

Haberle İlgili Daha Fazlası