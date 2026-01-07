Türkiye genelinde milyonlarca başvurunun yapıldığı Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci hızlanırken, il il TOKİ kura çekim tarihleri de netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Konya, Düzce, Adana, Sakarya da dahil birçok il için takvim belli oldu.

Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelinde geçerli başvuru sayısının 5 milyonu aştığı açıklandı. Şu ana kadar yapılan kura çekimleri sonucunda 18 bin 99 vatandaşın konut sahibi olma hakkı elde ettiği bildirildi. Kura organizasyonları, deprem bölgesinden başlatılarak diğer illere yayılırken, her ilde kamuoyuna açık törenlerle gerçekleştiriliyor. Peki, Konya, Düzce, Adana, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? işte TOKİ kura tarihleri tüm iller!

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya için kura çekim tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sakarya TOKİ kura takviminin, ilerleyen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Düzce TOKİ kura çekimi için de şu an itibarıyla net tarih açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklanan kura takviminde Düzce yer almazken, tarih belli olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konya TOKİ kura çekimi 15 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahipleri 15 Şubat'taki yapılacak çekilişle belirlenecek.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adana TOKİ kura çekimi için belirlenen tarih 20 Şubat 2026 oldu. Kura çekimiyle birlikte Adana’daki sosyal konut hak sahipleri netlik kazanacak.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Çekiliş sonucunda projeden yararlanacak vatandaşlar ilan edilecek.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Muğla TOKİ kura çekimi 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

5 Şubat: Ankara

11 Şubat: Çankırı, Bursa

12 Şubat: Bolu

13 Şubat: Eskişehir, Balıkesir

15 Şubat: Konya, Çanakkale

16 Şubat: Edirne

17 Şubat: Karaman, Tekirdağ

18 Şubat: Mersin, Kırklareli

20 Şubat: Adana, Kocaeli

22 Şubat: Afyonkarahisar

24 Şubat: Uşak

25 Şubat: Isparta

26 Şubat: Burdur

27 Şubat: Denizli

3 Mart: Muğla

4 Mart: Aydın

5 Mart: Manisa

6 Mart: İzmir

9-12 Mart 2026: İstanbul

