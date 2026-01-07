Türkiye genelinde büyük ilgi gören Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede, hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik takvim netleşirken Antalya, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kura çekim tarihleri belli oldu. Vatandaşların ''Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman?'' sorusunun cevabı da netlik kazanmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeye gösterilen yoğun ilgiyi rakamlarla paylaştı. Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ne yapılan başvuruların 5 milyonu aştığı, şu ana kadar ise 18 bin 99 kişinin konut sahibi olmaya hak kazandığı bildirildi. Bakan Kurum, kura çekimlerinin etap etap devam ettiğini ve tüm sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Peki, Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya için beklenen kura tarihi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya TOKİ kura çekilişi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte Antalya’da hak sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek ve süreç resmi kanallar üzerinden duyurulacak.

ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuru sayısının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Ankara ve İstanbul için kura tarihleri ayrı ayrı açıklandı. Ankara TOKİ kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. İstanbul TOKİ kura çekimleri 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Her iki şehirde yapılacak kura çekimlerinin Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

5 Şubat: Ankara

11 Şubat: Çankırı, Bursa

12 Şubat: Bolu

13 Şubat: Eskişehir, Balıkesir

15 Şubat: Konya, Çanakkale

16 Şubat: Edirne

17 Şubat: Karaman, Tekirdağ

18 Şubat: Mersin, Kırklareli

20 Şubat: Adana, Kocaeli

22 Şubat: Afyonkarahisar

24 Şubat: Uşak

25 Şubat: Isparta

26 Şubat: Burdur

27 Şubat: Denizli

3 Mart: Muğla

4 Mart: Aydın

5 Mart: Manisa

6 Mart: İzmir

9-12 Mart 2026: İstanbul

