TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde İzmir’e ilişkin kura çekim takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın paylaştığı resmi programa göre İzmir’de merkez ve ilçeleri kapsayan sosyal konutların kura çekimi hak sahipleri tarafından takip ediliyor. İzmir’de başvuru yapan adaylar, kura sonrası asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrası netleşti. Kura çekimi 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimlerinin noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak. İzmir’de başvurusu kabul edilen adaylar, kura çekimi sonrası hak sahipliği durumlarını resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek.

500 BİN KONUT İZMİR'DE NEREYE YAPILACAK?

Menemen (Merkez): 15.000 konut

Güzelbahçe: 250 konut

Urla: 250 konut

Aliağa: 1.200 konut

Bergama: 740 konut

Dikili: 500 konut

Foça: 1.000 konut

Karaburun: 80 konut

Kemalpaşa: 1.000 konut

Seferihisar: 500 konut

Selçuk: 500 konut

Paylaşılan takvime göre İzmir, kura çekimleri 6 Mart'ta yapılacak. İzmir’de merkez ve ilçelerde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri tek bir kura ile belirlenecek.

İzmir genelinde Menemen, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla ve Güzelbahçe ilçeleri projeye dahil edildi. İl genelinde toplam konut sayısı 15 binin üzerinde olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak. Hak sahipleri, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme planına dahil edilecek. Ödeme koşulları, başvuru yapılan konut tipine göre belirlenecek. Taksitler uzun vadeli olarak planlanacak ve dar gelirli vatandaşların ödeme gücü esas alınacak.

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Teslimler, projelerin ilerleme durumuna göre kademeli şekilde yapılacak.

