Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bilgi ve heyecanın bir arada yaşandığı programa katılan Fatih Can Kalender isimli yarışmacının, 200 bin TL değerindeki kritik soruya verdiği cevap merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümde yarışan Fatih Can Kalender isimli yarışmacı, sergilediği performansla adından söz ettirdi. Yarışmanın ilk aşamalarında kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Kalender, baraj sorularını zorlanmadan geçerek üst turlara yükseldi. Sakinliğiyle ilerleyen yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruyu açtırmaya hak kazandı.

DOĞRU CEVABI BİLDİ

Kalender’in karşısına çıkan soru, Nahl suresinin 90. ayetiyle ilgiliydi. Yarışmacıya, “Hangisi, Nahl suresinin "O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?” sorusu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de kritik karar… Joker kullanmadan 200 bin TL’yi cebe koydu

Stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, yarışmacı dikkatlice düşünmeyi tercih etti. Joker haklarını kullanmadan cevap vermek istediğini belirten Kalender, “A- Alçak gönüllü olmak” şıkkını tercih etti.

200 BİN TL’LİK ÖDÜLLE AYRILDI

Doğru cevabın “A” olduğunun açıklanmasıyla birlikte hem yarışmacı hem de stüdyo büyük sevinç yaşadı. Kalender, bu sonuçla birlikte bir üst soruyu görmeye hak kazandı. Ancak karşısına çıkan yeni sorunun ardından elindeki kazancı korumayı tercih etti.

Joker haklarının tükenmiş olması nedeniyle temkinli davranan isim yarışmadan çekilme kararı verdi. Böylece başarılı yarışmacı, 200 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster macerasını noktaladı.

