3 Mart 2026 Salı günü "İstanbul'da okullar bugün tatil mi, dersler yapılacak mı" soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Çekmeköy’de bir lisede 17 yaşındaki F.S.B’nin gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından Eğitim Sen başta olmak üzere sendikaların iş bırakma kararı alması gözleri resmi açıklamalara çevirdi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü bir lisede yaşanan saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananların ardından Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Bu kapsamda “Bugün İstanbul’da okul var mı?” sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? (3 MART 2026)

Olayın ardından Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekmek ve okul güvenliği konusundaki taleplerini dile getirmek amacıyla 3 Mart Salı günü için İstanbul genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından il genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Ancak İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Resmi makamlar tarafından eğitime ara verildiği duyurulmadığı sürece, okullarda eğitim-öğretim takvimi geçerliliğini koruyor. Bu nedenle genel bir tatil kararı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN DERSLER YAPILACAK MI?

Sendikaların aldığı iş bırakma kararı, öğretmenlerin bireysel katılımına bağlı olarak okuldan okula farklılık gösterebilir ancak derslerin yapılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle eğitim-öğretim takviminin planlandığı gibi devam etmesi öngörülüyor.

VALİLİK VEYA MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 3 Mart 2026 için kent genelinde eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ise saldırıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve eğitim müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca olayın yaşandığı okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

2 Mart 2026’da Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 yaşındaki bir öğrenci, kesici aletle iki öğretmen ve bir öğrenciye saldırdı. Ağır yaralanan Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Saldırgan gözaltına alınırken, olay hem adli hem de idari soruşturma kapsamında incelenmeye başlandı.

