TFF 1'inci Lig ekibi Çorum FK, geride kalan 28 haftada topladığı 50 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde takıma katılan 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam, Çorum FK'ye tek başına 9 puan kazandırdı.

Çorum FK, ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, kısa sürede Trendyol 1'inci Lig'e damga vurdu.

Mame Thiam

9 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

33 yaşındaki santrfor, Çorum FK formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı. Thiam, bu karşılaşmaların 3'ünde galibiyeti getiren isim oldu. Thiam, Sarıyerspor'a 2 gol (2-1), Ankara Keçimrengücü'ne 1 gol (1-0) ve Manisa FK'ye 1 gol (1-0) atarak, takımının hanesine 9 puan yazdırmasında başrol oynadı.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Çorum FK'nin, Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü sıradaki Amedspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

