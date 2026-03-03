SPOR SERVİSİ
Çorum FK'de Mame Thiam fırtınası: 9 maç oynadı, tek başına 9 puan aldı
TFF 1'inci Lig ekibi Çorum FK, geride kalan 28 haftada topladığı 50 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde takıma katılan 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam, Çorum FK'ye tek başına 9 puan kazandırdı.
Özetle
Kaydet
Spor 51 dk önce
Mame Thiam,Eyüpspor'dan transfer olduğu Çorum FK'ye kısa sürede önemli katkı verdi.
- Mame Thiam, Çorum FK formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.
- 33 yaşındaki santrfor, 3 maçta takımına galibiyet getirdi.
- Son 3 maçını kazanan Çorum FK, 3'üncü sıradaki Amedspor'un 5 puan gerisinde bulunuyor.
Çorum FK, ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, kısa sürede Trendyol 1'inci Lig'e damga vurdu.
9 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST
33 yaşındaki santrfor, Çorum FK formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı. Thiam, bu karşılaşmaların 3'ünde galibiyeti getiren isim oldu. Thiam, Sarıyerspor'a 2 gol (2-1), Ankara Keçimrengücü'ne 1 gol (1-0) ve Manisa FK'ye 1 gol (1-0) atarak, takımının hanesine 9 puan yazdırmasında başrol oynadı.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Çorum FK'nin, Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü sıradaki Amedspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Çorum FK, Manisa'dan 3 puanla dönüyor
Bizi Takip Edin
YORUMLAR