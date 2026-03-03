MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bazı eski ABD'li ve İsrailli siyasetçiler tarafından ortaya atılan "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" sözlerine net cevap verdi. Bahçeli, "Üstümüze kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabul etmelidir. Hiçbir devlet yanlış hesap yapmamalıdır. Bin dirilerek vatanımıza sahip çıkarız. Korkaklar her gün, kahramanlar bir gün ölür. Ölümden öte köy yoktur; ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bazı eski ABD'li ve İsrailli siyasetçilerin "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda Orta Doğu'daki sıcak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR DEVLET YANLIŞ HESAP YAPMAMALIDIR"

İran savaşı devam ederken bazı eski ABD'li ve İsrailli siyasetçilerin "Sıra Türkiye'de" açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Üstümüze kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabul etmelidir. Hiçbir devlet yanlış hesap yapmamalıdır. Bin dirilerek vatanımıza sahip çıkarız. Korkaklar her gün, kahramanlar bir gün ölür. Ölümden öte köy yoktur; ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası