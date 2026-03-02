Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yi tek golle geçti.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çorum FK, 17. dakikada Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle ligde puanını 50 yapan Çorum FK, dördüncü sırada yer aldı. Manisa FK ise 40 puanla 10. sırada kaldı.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Manisa FK ise lider Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

