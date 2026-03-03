Galatasaray'da Muslera'nın boşluğu doldu: Uğurcan Çakır ile Ederson arasındaki fark
Galatasaray'da Uğurcan Çakır mutluluğu yaşanıyor. Milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla "Kale emin ellerde" algısı oluşturdu. Yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer aldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Ederson ise son haftalarda tartışmaların odağında yer alıyor.
- Uğurcan Çakır, 2 Eylül 2025'te 27.5 milyon euro + KDV gibi rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
- 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 32 maça çıktı ve 11 maçta kalesini gole kapattı (Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de 8).
- Uğurcan Çakır, 70 şutta 55 kurtarış yaptı ve 15 gol yedi.
- Fenerbahçe file bekçisi Ederson ise 57 şutta 39 kurtarış yaptı ve 18 gol yedi.
- Ederson, 2-2'lik Antalyaspor maçındaki performansıyla tepki çekti.
Galatasaray, 2 Eylül 2025'te Uğurcan Çakır'ı transfer etti. 27.5 milyon euro + KDV gibi rekor bir bonservis bedeline sarı-kırmızılılara imza atan milli futbolcu için akıllara gelen ilk soru, "Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabilecek mi?" oldu. Uğurcan Çakır, transfer olduğu günden itibaren sergilediği performansla Muslera'yı aratmadı.
Son 10 haftaya lider giren Galatasaray şampiyon oluyor: 13'te 13'lük seri gündem oldu
11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Galatasaray'da 32 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de 8 maçta gol yemedi. Play-off turundaki Juventus eşleşmesinde özellikle Torino'da yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın son 16'ya kalmasında büyük etkisi oldu.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın milli file bekçisi, kalesine gelen 70 şutta 55 kurtartış yaptı ve 15 gol yedi.
57 ŞUTUN 18'İ GOL OLDU
Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'dan önce Galatasaray'ın gündemine gelen Ederson ise 57 şutta 39 kurtarış yaptı ve 18 gol yedi. Brezilyalı kaleci, 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçında sergilediği performansla sarı-lacşvertli futbolseverlerin tepkisini çekti.