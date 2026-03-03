Galatasaray'da Uğurcan Çakır mutluluğu yaşanıyor. Milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla "Kale emin ellerde" algısı oluşturdu. Yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer aldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Ederson ise son haftalarda tartışmaların odağında yer alıyor.

Galatasaray, 2 Eylül 2025'te Uğurcan Çakır'ı transfer etti. 27.5 milyon euro + KDV gibi rekor bir bonservis bedeline sarı-kırmızılılara imza atan milli futbolcu için akıllara gelen ilk soru, "Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabilecek mi?" oldu. Uğurcan Çakır, transfer olduğu günden itibaren sergilediği performansla Muslera'yı aratmadı.

Uğurcan Çakır

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray'da 32 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de 8 maçta gol yemedi. Play-off turundaki Juventus eşleşmesinde özellikle Torino'da yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın son 16'ya kalmasında büyük etkisi oldu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın milli file bekçisi, kalesine gelen 70 şutta 55 kurtartış yaptı ve 15 gol yedi.

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Ederson, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

57 ŞUTUN 18'İ GOL OLDU

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'dan önce Galatasaray'ın gündemine gelen Ederson ise 57 şutta 39 kurtarış yaptı ve 18 gol yedi. Brezilyalı kaleci, 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçında sergilediği performansla sarı-lacşvertli futbolseverlerin tepkisini çekti.

