Süper Lig'de bitime 10 hafta kala 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. 26'ncı şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, son 10 haftaya zirvede girdiği 13 sezonun hepsinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2'lik skorla takılmasının ardından rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Süper Lig'de bitime 10 hafta kala zirvede yer alan sarı kırmızılılar adına şampiyonluk yolunda dikkat çeken bir istatistik gündem oldu.

Alanyaspor karşısında Galatasaray'ın gollerini Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen attı.

13'TE 13'LÜK MÜTHİŞ SERİ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray 1987-1988 sezonundan bu yana ligde 13 defa son 10 haftaya lider girdi ve bu sezonların hiçbirinde fire vermedi. 13'te 13'lük kusursuz bir seriye imza atan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde şampiyon olduğu 3 sezonda da son 10 haftada zirvedeydi.

Okan Buruk

Bu sezon da aynı periyoda girilirken liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'in kalan bölümünde aynı çizgiyi koruması halinde, üst üste 4 olmak üzere toplamda 26'ncı şampiyonluğuna ulaşacak.

