Artvin'de oynanan 1'inci Amatör Lig maçında saha içinde çıkan gerginlik tribünlere yansıdı. Soyunma odaları ve tuvaletlerde büyük hasar meydana geldi. Maç sonrası camlar kırıldığı, muslukların söküldüğü ortaya çıktı.

Kemalpaşaspor ile Borçkaspor arasında Arhavi Şehir Stadı'nda oynanan 1'inci Amatör Lig karşılaşması sonrası objektiflere yansıyan görüntüler gündem oldu.

Maç sırasında sahada başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Hakem ve teknik ekiplerin müdahalesine rağmen düşürülemeyen tansiyon tribünlere ve stat çevresine yansıdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu stat çevresindeki gerginlik kontrol altına alınarak taraflar dağıtıldı.

Arhavi Şehir Stadı'nda sökülen musluklar

Olaylar sırasında stat içerisindeki soyunma odaları ve tuvaletlerde maddi hasar oluştuğu; muslukların yerinden söküldüğü ve pencerelerin kırıldığı öğrenildi. Sökülen muslukların saha içerisinden toplandığı belirtildi.

Soyunma odasına giden kapının camı kırıldı

Karşılaşma, Borçkaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası