İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD kanalına konuk oldu. Arakçi kendisine yöneltilen "Neden ABD üslerini vuruyorsunuz?" sorusuna sert çıktı.

28 Şubat sabahı dünya yeni bir savaşa uyandı. İsrail ve ABD, İran'ın birçok kentine saldırı düzenledi. İran'da büyük kaos yaşanırken aralarında dini liderleri Hamaney'in de olduğu yüzlerce insan hayatını kaybetti.

ABD ÜSLERİNİ BOMBALADILAR

Bu saldırıların ardından İsrail ve ABD'ye karşılık misilleme saldırıları düzenleyen İran, özellikle ABD'nin bölgedeki üslerini de hedef aldı. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Irak ve daha birçok nokta İran füzeleriyle zarar gördü.

SPİKER "NEDEN?" DİYE SORDU

Gelişmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli NBC News kanalının canlı yayınına katıldı. Burada spiker Arakçi'ye, "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD kanalına konuştu! O soruya sert çıktı

CEVABI GÜNDEM OLDU

Arakçi ise bu soruya "Çünkü bizi bombalıyorsunuz. Saldırı altındayız. Neden bu gerçeği kabul etmiyorsunuz? Bu nedenle kendimizi savunma hakkımız var" sözleriyle cevap verdi. Bu kısa ve net açıklama kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası