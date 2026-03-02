TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nın 2 Mart yayın akışında yer almaması izleyicilerin gündemine oturdu. İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılması sonrası yeni bölüm tarihi, oyuncu değişikliği ve hikayenin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi bu hafta yayın akışında yer almadı. Kanalın spor yayını nedeniyle yaptığı değişiklik ve dizide yaşanan başrol değişimi sonrası izleyiciler “Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Cennetin Çocukları dizisi 2 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yer almadı. Kanalın yayın akışında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynadığı Türkiye - Sırbistan karşılaşması yer alacak.

TRT 1’in yayın akışında yapılan değişiklik sonrası dizinin takipçileri sosyal medyada ve arama motorlarında yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 2 Mart TRT 1 yayın akışı

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cennetin Çocukları’nın yeni bölümünün, yayın akışında farklı bir değişiklik olmazsa 9 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor. Bu bölümün daha önce çekilen stok bölüm olduğu belirtildi.

Dizideki hikaye değişiminin ardından çekilecek yeni sahneler ise 16 Mart’ta izleyiciyle buluşacak. Böylece hem yeni başrol oyuncusunun yer aldığı bölümler hem de yenilenen senaryo ekrana gelmiş olacak.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 2 Mart TRT 1 yayın akışı

İSMAİL HACIOĞLU YERİNE KİM GELECEK?

İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığı sonrası dizinin yeni başrolü için Alperen Duymaz ile anlaşma sağlandı. Senaryoda yapılan değişiklikle birlikte hikaye “Kamil” karakteri üzerinden ilerleyecek.

Kadrodaki değişim sadece başrolle sınırlı kalmadı. Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın yanı sıra, karakterin ailesini canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi de projeye veda ediyor. Süleyman rolündeki Ali Düşenkalkar da hikayesi de sona eren karakterler arasında bulunuyor.

