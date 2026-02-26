Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakteri için arayış sürüyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra projeden çıkarılan İsmail Hacıoğlu’nun yerine yeni bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Yapım ekibinin, oyuncunun yerine Alperen Duymaz ile temas kurduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak”, “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Cennetin Çocukları’nda flaş karar! İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelecek isim…

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU MADDE İTİRAFI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki beyanında daha önce Hollanda’da bulunduğu bir dönemde esrar kullandığını belirtti.

Zaman zaman madde kullandığını ifade eden oyuncu, temini internet üzerinden sağladığını ve yüz yüze alışveriş yapmadığını söyledi:

“Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum.”

İSMAİL HACIOĞLU’NUN YERİNE ALPEREN DUYMAZ MI GELİYOR?

Yaşanan gelişmelerin ardından TRT 1’de ekrana gelen Cennetin Çocukları’nın yapım ekibi oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Senaryoda da değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Cennetin Çocukları’nda flaş karar! İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelecek isim…

Öte yandan magazin kulislerinde, Hacıoğlu’nun yerine Alperen Duymaz’ın kadroya dahil edilmesi için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası