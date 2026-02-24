Yaprak Dökümü dizisinde Şevket karakterini oynayarak hafızalara kazınan Hasan Küçükçetin’in yıllar sonraki görüntüsü gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncunun son hali, dizinin sıkı takipçilerini şaşırttı.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi Yaprak Dökümü’nde Şevket karakterine ilk olarak Caner Kurtaran hayat veriyordu. Ancak oyuncunun diziden olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından, Şevket rolü için Hasan Küçükçetin ile anlaşma sağlanmıştı.

KARAKTERİYLE ZİHİNLERE KAZINMIŞTI

2006 yılında ekran macerasına başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Necla, Leyla, Fikret, Oğuz ve Ferhunde gibi karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Ailenin tek oğlu Şevket ise hikayenin en kritik karakterlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

ŞEVKET ROLÜ EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Caner Kurtaran’ın 97. bölümde ani bir kararla projeden ayrılması, o dönem çok gelişmelerinden biri olmuştu. Şevket karakterinin senaryodaki ağırlığı nedeniyle hikayeden çıkarılması mümkün olmayınca, yapım ekibi rol için Hasan Küçükçetin ile yola devam etme kararı almıştı. Fiziksel benzerlikleri ve oyunculuk tarzları dikkat çekse de izleyiciler uzun süre bu değişime alışmakta zorlanmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i yıllar sonra ortaya çıktı! Gören tanıyamadı

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin final yapmasının ardından Hasan Küçükçetin’in ekranlarda çok sık görünmemesi ise merak konusu olmuştu.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan oyuncunun son hali, aradan geçen yılların ardından ortaya çıktı.

İşte ünlü ismin son hali…

