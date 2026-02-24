Boşanma iddiaları sonrası gündeme gelen Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İş dünyasında farklı şirketlerde yöneticilik yapan Güntay’ın mesleği ve özel yaşamına dair bilgiler araştırılıyor.

Magazin gündeminde yer alan ayrılık iddialarının ardından kamuoyunun odağı Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’a çevrildi. İş dünyasındaki görevleriyle bilinen Güntay’ın kariyeri, eğitim hayatı ve özel yaşamına ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi.

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Bedri Güntay iş dünyasında uzun yıllardır çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Aile şirketinde olan temizlik firmasında başlayan kariyer yolculuğu temizlik, güvenlik, tesis yönetimi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda devam ediyor. CEO pozisyonunda görev yapıyor.

BEDRİ GÜNTAY PELİN KARAHAN BOŞANIYOR MU?

Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın evliliğinde sorun yaşandığına dair iddialar magazin gündeminde yer aldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre çiftin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı ve Bedri Güntay’ın ayrı bir eve taşındığı öne sürüldü. Bu gelişme boşanma iddialarını güçlendirdi.

Çiftin 2014 yılında evlendiği ve iki çocuk sahibi olduğu biliniyor. Konuya ilişkin Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, Karahan’ın menajeri tarafından yapılan kısa açıklamada çocukların hassasiyetine dikkat çekildi.

