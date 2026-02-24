İftar sofralarını süsleyen 70 yıllık lezzet! 15 dakikada pişiyor
Tarihi yaklaşık 60-70 yıl öncesine dayanan, Kahramanmaraş'ın tescilli yemeği Eli böğründe, iftar sofralarında da sıkça tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli lezzet, fırında yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Eli böğründe yemeğinin sırrını ustası açıkladı.
- Kahramanmaraş'a özgü, coğrafi işaretle tescillenmiş bir yemektir.
- Kuzu eti, domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle hazırlanır.
- Geleneksel taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilerek servise sunulur.
- Adını, malzemelerin yan yana dizilmesi ve pişerken esnafın elini kaburgasına koymasından alır.
- Geçmişi 60-70 yıl öncesine dayanan, hem pratik hem de lezzetli bir tariftir.
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretle tescillenen Eli böğründe yemeği, kuzu etiyle geleneksel taş fırınlarda pişiriliyor.
İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Temel lezzetini kaburga eti ile kuyruk yağının verdiği yemek ismini ise hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından alıyor.
15 DAKİKADA HAZIR
Domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle zenginleştirilen yemek, fırında yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.
“KUZU ETİ EN BÜYÜK SIRRI”
Ramazan ayında da ilgi gören lezzeti Şef Ahmet Nane, şöyle anlattı:
Kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsak bir araya gelerek fırında yaklaşık 15 dakikada pişer. Oldukça lezzetli ve pratik bir yemektir. Yemeğin en önemli unsurunun et. Kuzu eti olmazsa olmazdır. Dana ya da farklı etlerle yapanlar oluyor ancak bu durumda et fırında sertleşebiliyor. Biz herhangi bir sos ya da marine işlemi uygulamıyoruz. Sadece tuz ve karabiber kullanıyoruz. Kuzunun kendine has aroması ve doğal yumuşaklığı bu yemeğin en büyük sırrıdır.
“HEM PRATİK HEM LEZZETLİ”
Şef Nane, bu lezzetin geçmişinin yaklaşık 60-70 yıl öncesine dayandığını belirterek “Eski ustalarımız yemeği tenekelere koyarak daha hızlı pişmesini sağlardı. Biz de o ustaların son dönemlerine yetiştik. Hem pratik hem de son derece lezzetli bir yemek. Kahramanmaraş'a gelen herkesin mutlaka denemesini tavsiye ederim" dedi.