Bir restoranda sakatat lezzetlerini anlatmak için çekime giden muhabir Kübra Aydın, zor anlar yaşadı. Midesi bulanan ve sık sık öğüren muhabirin o anları gündem oldu.

Kanal D ekranlarında muhabirlik yapan Kübra Aydın'ın sakatat çekimi için gittiği bir restoranda başına gelenler gündem oldu.

KOKULARDAN MİDESİ BULANDI

Mutfağa girip ustalarla beraber sakatat lezzetlerini anlatmak isteyen genç muhabir; kokudan etkilendiği ve midesinin bulandığı anları sosyal medyasından paylaştı.

Sakatat çekimi yapan muhabirin zor anları!

KONUŞMAKTA ZORLUK YAŞADI

Çekimi zor şartlarda devam ettiren Aydın, zaman zaman öğürdü zaman zaman da konuşmakta güçlük çekti. Bu anların paylaşılmasıyla Aydın'ın zor çekimi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı 'Kız kusmadan iyi durmuş' yorumu yaptı.

