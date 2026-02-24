Türkiye Gazetesi
Sakatat çekimi yapan muhabirin zor anları!
Bir restoranda sakatat lezzetlerini anlatmak için çekime giden muhabir Kübra Aydın, zor anlar yaşadı. Midesi bulanan ve sık sık öğüren muhabirin o anları gündem oldu.
Kanal D muhabiri Kübra Aydın, sakatat çekimi sırasında mutfaktaki kokulardan etkilenerek midesi bulandı ve zor anlar yaşadığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
- Kanal D muhabiri Kübra Aydın, sakatat çekimi için gittiği restoranda zor anlar yaşadı.
- Mutfaktaki kokulardan etkilenerek midesi bulandı, öğürdü ve konuşmakta güçlük çekti.
- Aydın'ın bu zorlu çekim anlarını sosyal medyada paylaşmasıyla olay gündem oldu.
- Sosyal medya kullanıcıları, muhabirin yaşadığı duruma ilişkin yorumlar yaptı.
Kanal D ekranlarında muhabirlik yapan Kübra Aydın'ın sakatat çekimi için gittiği bir restoranda başına gelenler gündem oldu.
KOKULARDAN MİDESİ BULANDI
Mutfağa girip ustalarla beraber sakatat lezzetlerini anlatmak isteyen genç muhabir; kokudan etkilendiği ve midesinin bulandığı anları sosyal medyasından paylaştı.
KONUŞMAKTA ZORLUK YAŞADI
Çekimi zor şartlarda devam ettiren Aydın, zaman zaman öğürdü zaman zaman da konuşmakta güçlük çekti. Bu anların paylaşılmasıyla Aydın'ın zor çekimi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı 'Kız kusmadan iyi durmuş' yorumu yaptı.
