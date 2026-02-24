14 aylık İkra'nın kafatası çatlamıştı! Yalova'daki komşu dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yalova'da husumetli komşuların kavgasında Muhammed Baca'nın burnu kırılmış, kucağındaki 14 aylık kızı İkra'nın ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, şahısların bina içi ve dışında tartıştıkları görüldü.
- Yalova'da iki komşu aile arasında çocuk gürültüsü gibi nedenlerle süregelen tartışmalar yaşandı.
- 20 Şubat 2026'da Şener E., kucağında 14 aylık kızı İkra olan Muhammed Baca'ya çocuk scooterı ile saldırdı.
- Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık İkra'nın kafatası çatladı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı; minik İkra 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
- Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı.
BEBEĞİN KAFATASI KIRILDI
Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.