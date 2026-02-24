Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Doğancık Barajı son yağışlarla birlikte taşmaya başlayınca baraj gölü çevresinde heyelan meydana geldi.

Afyonkarahisar'da son yaşanan yağışlar sonrası barajlar ve göletlerdeki doluluk seviyeleri hızla arttı. Dolan göl ve göletler üzerinde kurulu barajların ise yetkililer tarafından kapakları açılarak tahliyeler yapılırken, bazı bölgelerde su seviyelerinin artacağından dolayı uyarılar yapıldı.

SU SEVİYESİ ARTTI, HEYELAN YAŞANDI

Sultandağı ilçesindeki Doğancık Barajı'nda da su seviyesi yağışlarla birlikte arttı. Artışla birlikte baraj gölü çevresindeki patika yolların geçtiği ormanlık alanda heyelan yaşandı.

Baraj doldu, arazi yolunda heyelan meydana geldi

Heyelanda can kaybı ya da yaralanma olmazken, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci ve beraberindeki heyet Doğancık köyü ve Dereçine beldesinde aşırı yağışlar kaynaklı toprak kayması yaşanan orman ve arazi yollarını incelediler.

