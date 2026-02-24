ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Orta Doğu’ya gönderilen 13 milyar dolarlık uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Girit’teki Suda Deniz Üssü’ne ulaştı. Ancak gemide korkunç bir 'tuvalet krizi' yaşanıyor. Yaklaşık 650 tuvalet, rutin bakım yapılamadığı için tıkandı. ABD'nin güç sembolü haline gelen uçak gemisinin mürettebatı ise çalışır durumda olanları kullanabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

ABD-İran gerilimi günden güne tırmanıyor. Nükleer anlaşmazlık yaşayan iki ülkede çözüm çabaları devam ederken, henüz yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamadı. ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yeniden Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABDnin 13 milyar dolarlık uçak gemisinde tuvalet krizi: Sosyal medyada bu görüntülere yorum yağdı

Bu gelişmeler yaşanırken, Trump’ın talimatıyla Orta Doğu’ya doğru yola çıkan ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi. Bu hamle, bölgede ABD’nin Tahran karşısında nasıl bir strateji izleyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğine işaret ediyor.

MÜRETTEBAT PERİŞAN HALDE

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, ABD’nin en güçlü simgelerinden biri olarak görülen uçak gemisinde beklenmedik bir tuvalet krizi yaşanıyor. Gemide 4 bin 600 kişilik mürettebat bulunuyor, 650 tuvaletin çoğu ise rutin bakım yapılamadığı için tıkalı durumda. Çalışır durumdaki tuvaletleri kullanmak için mürettebat saatlerce sıra bekliyor.

Gemideki atık su sisteminin yetersizliği nedeniyle sık sık vakum sorunları ve tuvalet tıkanmaları yaşanıyor. Tıkanıklığın giderilmesi ise yaklaşık 400 bin dolarlık maliyet anlamına geliyor.

Dört gün içinde gemide 205 arıza kaydedilirken, mürettebat sızıntıları gidermek için 19 saatlik vardiyalarla çalıştı. Tuvalet krizinin başlıca nedeni ise hareket halindeyken rutin bakımın yapılamaması. Bu durum gemideki kronik arızaların günlük hayatı olumsuz etkilemesine neden oluyor.

2023’ten bu yana dışarıdan 42 kez teknik destek talep edildiği, ancak sorunun çözülemediği kaydedildi.

USS Gerald R. Ford, ABD’nin en yeni ve en pahalı uçak gemisi olarak biliniyor. 13 milyar dolar maliyetiyle inşa edilen gemi, nükleer güçle çalışıyor ve 4 bin 600 kişilik mürettebat taşıyabiliyor. Gövdesinde gelişmiş savaş sistemleri, modern uçak operasyon alanları ve yüksek teknolojiyle donatılmış altyapı bulunuyor. Ancak son dönemde gemideki tuvalet ve atık su sistemlerindeki kronik arızalar, operasyonel kapasitesini ve mürettebatın günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

