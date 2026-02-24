İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de sürpriz: Solskjaer’in yardımcısıydı, Türkiye'ye dönüyor
Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 19 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor, Erling Moe ile anlaşmaya vardı. Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını yapmıştı.
Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.
- Kayserispor'un yeni teknik direktörü
- Erling Moe, bu hafta içinde şehre gelecek.
- 56 yaşındaki Norveçli teknik adam, daha önce SK Traeff, Kristiansund ve Molde'de görev yaptı.
- Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını üstlenen Moe'nin, Gençlerbirliği-Kayserispor maçında takımın başında olması bekleniyor.
Son maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'de 8 maç sonra galibiyetle tanışan Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA
Daha önce SK Traeff, Kristiansund ve Molde'de görev yapan 56 yaşındaki teknik adamın, bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.
Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli çalıştırıcının, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.
