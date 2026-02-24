Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 19 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor, Erling Moe ile anlaşmaya vardı. Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını yapmıştı.

Son maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'de 8 maç sonra galibiyetle tanışan Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.

Erling Moe

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Daha önce SK Traeff, Kristiansund ve Molde'de görev yapan 56 yaşındaki teknik adamın, bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli çalıştırıcının, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası