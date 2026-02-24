Prof. Dr. Osman Bektaş, ‘Doğu Karadeniz sahili deprem üretmez’ algısının yanlış olduğunu vurguladı. Bölgedeki tektonik alanın aktif olduğunu hatırlatan Bektaş, alüvyon zeminlerin muhtemel hasarı büyütebileceğini belirtti. Bektaş, daha önce de “Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalı” diyerek uyarmıştı.

Kısa süre önce Trabzon’daki deprem riskine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez de Doğu Karadeniz için kritik bir uyarı yaptı.

‘Deprem üretmez’ sanılan riskli yeri açıkladı! Herkes yanlış biliyormuş

“DEPREM ÜRETMEZ ALGISI DOĞRU DEĞİL”

“Doğu Karadeniz sahili deprem üretmez algısı doğru değil” diye uyaran Bektaş, kıyı kesiminin aktif olduğunu belirterek, kabuğun da gerilim altında olduğunu işaret etti. Bektaş “Kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın” dedi.

“3’DEN BÜYÜK DEPREMLER YAYGIN”

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Bektaş, paylaşımının tamamında harita eşliğinde şu ifadelere yer verdi:

Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir. Risk sadece deprem büyüklüğü değildir. Dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketleri küçük–orta depremlerde bile hasarı büyütebilir. Asıl mesele: Dağ yükselirken, kıyı yamaçları daha hızlı aşağı kayabiliyor, zemin kalitesi, yapı dayanımı ve bilimsel planlama.

MİKRO DEPREM KÜMESİ İÇİN UYARMIŞTI

Osman Bektaş, daha önce de Trabzon-Rize açıklarında mikro deprem kümesi geliştiği yönünde bir uyarı yapmıştı. Bektaş, "2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025’de Trabzon açıklarındaki3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor” demişti.

Bektaş, 27 Ocak’ta Trabzon’un Ortahisar İlçesi’nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında da Trabzon’da “güvenli şehir” algısının artık geçerli olmadığını vurgulamıştı. Karadeniz Fayı’nın hâlâ canlı ve aktif olduğunu belirten Bektaş, dolgu zeminlere ve heyelanlı yerleşim alanlarına dikkat çekmişti.

“6,6’LIK DEPREME HAZIR OLMALI”

Bektaş, şunları söylemişti:

Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Artık deprem olmaz devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti. AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Prof. Dr. Osman Bektaş

