Prof. Dr. Osman Bektaş, Hatay–Amik Ovası arasında iki büyük fayın savaştığını belirterek uyardı. Bir senaryo çizen Bektaş, Ölü Deniz Fayı’nın ilk darbeyi vuracağını vurgulayarak “DAF 7,8 ile kırılır, 14 gün sonra Antalya segmentini kırar. Sıradaki olası rövanş: M6-7 deprem” dedi. Bektaş Ölü Deniz, Doğu Anadolu ve Antakya Fayı'nın risk taşıdığını vurguladı.

Marmara bölgesindeki ‘deprem’ riskine ilişkin çok kez dikkat çeken açıklamalara imza atan Prof. Dr. Osman Bektaş, dün yaptığı açıklamada “M7,7 depremi bölgede stresi boşaltmadı. Doğu Anadolu Fayında kırılan kesimler rahatladı. Ölü Deniz Fayı, Amik Ovası ve fay uçları daha kritik hale geldi. Hatay–Amik yüksek, Antep çevresi orta-yüksek tehlikede” uyarısını yapmıştı.

7’lik deprem riski olan 3 nokta! “Faylar arası rövanş” diyerek açıkladı

İKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Büyük depremlerin stresi bitirmeyeceğini vurgulayan Bektaş’tan bugün yeni bir uyarı daha geldi. Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş, “Faylar arası rövanş” notu eşliğinde riskli noktaları açıkladı.

Bektaş, Antakya Fayı’nın doğusundaki faya stres yüklenebileceğini belirterek 6-7 büyüklüğünde depremi işaret etti.

“SIRADAKİ RÖVANŞ: M6-7 DEPREM”

Bektaş’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Hatay–Amik Ovası iki büyük fayın savaştığı arenadır. Ölü Deniz fayının kuzey ucu ilk darbeyi vurur, Doğu Anadolu Fayı (DAF) 7,8 ile boydan boya kırılır. Buna karşılık DAF’ın güney ucu, 14 gün gecikmeyle ÖDF’nin Antakya segmentini 6,4 ile kırar. Son hamlede Antakya Fayı, doğusundaki faya stres yükler. Sıradaki rövanş: M6-7 deprem.

“BİNA ZEMİNİ ÖNEMLİ”

Çözümün zayıf zemin üzerinde çok yüksek olmayan sağlam bina inşa etmek olduğunun altını çizen Bektaş, yüksek binaların Amik Ovası’nın uzun peryotlu dalgalarını daha çok yoracağını belirtti. Bektaş, “Amik Ovası depremi büyütür, binanın zemini önemli” uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Osman Bektaş

“DAF, ÖLÜ DENİZ FAYINI TETİKLER Mİ?

Bektaş daha önce yaptığı bir paylaşımda da “Doğu Anadolu Fayı Ölü Deniz Fayını zaman içinde derinden tetikler mi?” sorusuna “Tetikler. Bu zaman aralığı birkaç saatten birkaç on yıla kadar değişir” cevabını vermişti.

