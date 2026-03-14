Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri 15 Eylül 2026’ya kadar uzattı. Yaptırım listesinde yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş yer almaya devam edecek.

AB Konseyi, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini 6 ay daha uzattığını açıkladı. Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşun 15 Eylül 2026’ya kadar yaptırım listesinde kalacağı ifade edildi.

Yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde, listede yer alan 2 kişinin ve hayatını kaybeden 5 kişinin listeden çıkarılmasına karar verildi.

AB’NİN YAPTIRIMLARI VE GEÇMİŞİ

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya, bu ülkenin 18 Mart 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’ü yasa dışı şekilde ilhak etmesinin ardından başlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlayan saldırıları ile birlikte, yaptırımlar kapsamı önemli ölçüde genişletilmişti.

6 AYDA BİR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

AB’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar her 6 ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor ve yaptırımlar; seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması ile fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesini kapsıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası