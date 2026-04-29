Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatındaki hizmet etkinliğini artırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla taşra teşkilatında görev yapan personelin merkez birimlerinde görevlendirileceğini duyurdu. Bakanlık resmi adresten yaptığı duyuruyla adayları bilgilendirdi. Peki, Adalet Bakanlığı merkez birimi görevlendirme için başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatındaki hizmet verimliliğini artırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla taşra teşkilatında görev yapan personeli merkez birimlerinde görevlendireceğini duyurdu. 28 Nisan itibarıyla başlayan süreçte, başvurular elektronik ortamda alınacak.

MERKEZ GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 28 Nisan tarihinden itibaren personel.adalet.gov.tr adresinde yer alan Personel Yetkinlik Formunu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

Adalet Bakanlığı taşra personelini merkez teşkilatında görevlendirecek... Başvuru şartları paylaşıldı



KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kadrolu memur statüsünde görev yapıyor olmak,

İcra, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri personeli olmamak.

Başvuru yapacak personelin aşağıda belirtilen alanlardaki yetkinlikleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşe alım süreçlerinde (ilan hazırlama, aday tarama ve değerlendirme organizasyonu) deneyim sahibi olmak,

İntibak, hizmet birleştirme, kazanılmış hak aylığı ve emeklilik hizmet süresi hesaplama, terfi gibi özlük işlemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İhale, bütçe, maaş gibi mutemetlik işlemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Elektronik belge yönetimi süreçlerine hâkim olmak,

MS Office programlarını etkin düzeyde kullanabilmek,

Yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi veya web tasarım alanlarında yetkinlik sahibi olmak,

Yapay zeka araçlarını kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRME

• Ön Değerlendirme: Eğitim durumu, mesleki deneyim, sertifikalar ve başvuruda belirtilen yetkinlikler çerçevesinde ön değerlendirme yapılacaktır.

• Uygulamalı Değerlendirme: Ön değerlendirme neticesinde başvurusu uygun görülen personelin beyan ettikleri yetkinlikler uygulamalı olarak değerlendirilecektir.

• Görevlendirme: Süreci başarıyla tamamlayan personel, hizmet gerekleri ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık merkez birimlerine görevlendirilecektir.

Duyurulur.

İstatistik, veri analizi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

Basın, iletişim ve metin yazarlığı alanlarında yetkinliği bulunmak,

Grafik tasarım, video prodüksiyon, fotoğraf veya kamera alanlarında yetkinlik sahibi olmak,

Mimari ve teknik çizim alanlarında deneyim sahibi olmak,

Proje yazımı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

Kriz ve afet yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak.

