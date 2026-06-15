Londra’daki Victoria & Albert Müzesi, İstanbul’un 1.600 yıllık tarihini anlatan dev bir sergiye ev sahipliği yapacak. 7 Kasım’da açılacak sergide Topkapı Sarayı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Sadberk Hanım Müzesi’nden seçkin eserler sanatseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN- İngiltere’nin başşehri Londra’daki Victoria & Albert Müzesi, iki büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’un mazisini büyüleyici bir sergiyle gözler önüne sermeye hazırlanıyor. “Constantinople to Istanbul: One City, Two Empires” başlığını taşıyan sergi, Koç Holding’in ana sponsorluğunda 7 Kasım’da açılacak.

İstanbul’un 1.600yıllık köklü tarihini ve tasarım mirasını mercek altına alan sergi, İngiltere’de bu büyüklükte düzenlenen ilk sanat organizasyonu olma özelliğini niteliğini taşıyor.

Büyük sergi hazırlanıyor: İstanbul'un 1.600 yıllık tarihi Londra'da sergilenecek

Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan eserler de Londra’ya taşınıyor. Bu eserler arasında Osmanlı saray ve şehir modasının zarafetini yansıtan nadide bir üç etek entari ile geleneksel tekstil ve zanaat ürünleri yer alıyor.

Aynı zamanda Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi kurumlardaki eserlerin de sergide yer alması bekleniyor.



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