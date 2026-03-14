Ukrayna ordusunun, Rusya’ya bağlı Adige Cumhuriyeti başkenti Maykop’taki askeri havaalanı, Kavkaz Limanı ve Rus ordusuna ait iki gemiye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı’na saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada liman altyapısında yangın çıktığı ve limanın Ukrayna’ya karşı savaşta kullanıldığı iddia edildi.

Bakanlık, Rus ordusuna ait iki gemiye yönelik saldırıları da duyurdu. Operasyon sonucu düşmanın tren feribotu “Slavyanin” hizmet dışı kalırken, “Avangard” gemisinin hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca Maykop’ta yer alan askeri havaalanına saldırı düzenlendiği ifade edildi ve “Ön bilgilere göre havaalanının altyapısı isabet aldı” denildi.

BRYANSK’TA FÜZELİ SALDIRI VE FABRİKA HASARI

Geçen hafta Bryansk kentinde, füzeler için kritik bileşenler üreten bir fabrikaya füzeli saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu fabrikadaki ana binada yangın çıktı ve yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çatının çökmesiyle üretim durdu. Ayrıca mikro devre üretimi için kullanılan bir depo da hasar gördü ve bu nedenle sanayide üretim yaklaşık 6 ay süreyle duracak.

Bryansk saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıda “Storm Shadow” (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.

Olay sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Fransa’ya, ürettikleri seyir füzeleriyle Bryansk’ın vurulmasından dolayı protesto notası vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası