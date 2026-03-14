Ukraynalı hackerlar, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin kalbi sayılan en mahrem yazılım belgelerine ulaştı. InformNapalm’ın paylaştığı verilere göre, yürütülen çok aşamalı siber operasyon sonucunda Rusya’nın nükleer kapasitesini test etmek ve geliştirmek için kullandığı "Polyus-24" kod adlı gizli projenin tüm teknik detayları ele geçirildi.

Ukraynalı siber uzmanlar Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerine ait gizli yazılım belgelerine ulaştı.

InformNapalm tarafından paylaşılan verilere göre, yürütülen çok aşamalı siber operasyon sonucunda Rusya’nın nükleer kapasitesini test etmek ve geliştirmek için kullandığı kritik dijital araçlar Ukrayna'nın eline geçti.

İSTİHBARAT BİRİMİ 33949 DEVREDE

Sızdırılan belgeler, "Polyus-24" kod adlı bir araştırma projesinin tüm teknik detaylarını içeriyor.

Kayıtlara göre projenin emri, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve yasadışı istihbarat ağlarıyla bağlantılı olduğu bilinen 33949 numaralı askeri birimden geldi.

Rus istihbaratının gözetiminde yürütülen nükleer simülasyonların ve sanal test ortamlarının deşifre edilmesi, Moskova’nın savunma hattında derin bir gedik açtı

120 BİN DOLARLIK GİZLİ MODELLEME

Rusya nükleer stratejisi ekipman tedarikinden ziyade yazılım geliştirme ve analitik modelleme üzerine kuruluyor.

Toplam değeri yaklaşık 11 milyon ruble (120 bin dolar) olan projede, büyük ölçekli veri işleme kapasitesine sahip "LAN.Obrabotka" adlı yazılım platformunun lisanslı olarak kullanıldığı belirlendi.

22 uzmanın yer aldığı projede ileri seviye veri işleme platformu kullanılarak nükleer kuvvetler için sanal test ortamları oluşturulmuş durumda.

Polyus-24 projesinin veri işleme sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı bildirilen “LAN.Obrabotka” yazılım ürününün lisans maliyetlerini ayrıntılı olarak gösteren belge.

SIZINTILARIN ARKASI KESİLMİYOR

Ukrayna savunma kuvvetleriyle paylaşılan söz konusu veriler, Rusya’nın savunma sektörüne yönelik ilk sızıntı değil.

Daha önce de Rusya’nın hayalet bombardıman uçakları, Su-57 avcı uçakları ve "Knyaz Pozharsky" nükleer denizaltısına ait gizli şemalar siber operasyonlarla ele geçirilmişti.

Ukrayna istihbaratı operasyonel yöntemlerin korunması amacıyla belgelerin şimdilik sadece bir kısmının kamuoyuna açıklandığını ifade etti.

RUSYA DEVLET NÜKLEER ENERJİ KURULUŞU ROSATOM’UN İRAN’DAN AYRILMAYACAĞI AÇIKLANDI

Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki inşaatın süreceğini ve ülkeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Çatışmaların uzun sürmesini beklediklerine işaret eden Likhachev, "Çatışmalar, dünya ekonomisini, lojistiğini ve kamuoyunu temelinden etkileyecektir." dedi.

