Anadolu Ajansı
Kocaelispor'un rakibi Kasımpaşa: Beş oyuncu ceza sınırında
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile 3 Mayıs Pazar akşamı İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kocaeli temsilcisi, ligde geride kalan 31 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet sonucu topladığı 36 puanla 11'inci sırada yer alıyor.
CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU VAR
Körfez temsilcisinde Karol Linetty, Serdar Dursun, Joseph Nonge, Habib Keita ve Rigoberto Rivas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda 33'üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
