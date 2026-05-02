Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Emre Mor’un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Serbest kalacak 28 yaşındaki kanat oyuncusuna Kocaelispor’un ilgisi olduğu iddia edilirken, transferde en kritik noktanın maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'un yeni durağının neresi olacağı şekillenmeye başlıyor. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan futbolcunun, gelecek sezon planlamaları kapsamında Kocaelispor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre; teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getiren ve genç çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Kocaelispor, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Emre Mor'u gündemine aldı. Sezon sonunda mevcut kadrosundaki birçok oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle iç transfer görüşmelerini sürdüren Körfez ekibi, diğer yandan dış transfer için de temaslarına başladı. Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlayan ve transfer çalışmalarını teknik direktör Selçuk İnan'a emanet eden yönetimin, Emre Mor ismine sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ BULUNMUYOR

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçirdikten sonra döndüğü Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Emre Mor, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon lisansı çıkarılmadığı için herhangi bir resmi müsabakada forma şansı bulamadı. Sezon boyunca antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren ve kış transfer döneminde bir takımla anlaşamayan oyuncu, sezon sonunu bekledi. Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan kontratının sona ermesi ve transferinde herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Kocaelispor yönetiminin bu transfere olan ilgisini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

MAAŞTA İNDİRİM BEKLENİYOR

Geçmişte Borussia Dortmund, Celta Vigo ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin de formasını giymiş olan 28 yaşındaki oyuncunun, muhtemel bir transfer durumunda maaş beklentisinde düşüşe gitmesi gerekecek. Fenerbahçe'deki sözleşmesinde yıllık yaklaşık 1,8 milyon euro kazandığı bilinen Emre Mor'un, Kocaelispor ile anlaşabilmesi için bu ücrette indirime gitmesinin beklendiği aktarıldı.

